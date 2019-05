Schildow

Aus bisher noch ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend in Schildow ein Gewächshaus in Brand. Das Feuer griff auch auf einen Schuppen über. Beide Gebäude brannten vollständig nieder, ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus konnten die Kameraden der Feuerwehr jedoch verhindern.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde am Donnerstagvormittag kriminaltechnisch untersucht. Das Feuer könnte durch einen technischen Defekt im Gewächshaus ausgelöst worden sein.

Von MAZonline