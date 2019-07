Gransee

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern soll es am Dienstagabend (9. Juli) gegen 20.10 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße der Jugend in Gransee gekommen sein.

Enkel packt Großvater im Genick

Ein 78-jähriger Mann beschuldigt seinen Enkel, einen 36-jährigen Mann, dass dieser im Verlauf einer Streitigkeit den Großvater im Genick gepackt und auch geschlagen haben soll. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass gegen den 36-Jährigen fünf offene Haftbefehle vorliegen. Da der Mann eine erforderliche Geldstrafe nicht begleichen konnte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und übergaben ihn am Mittwoch an die Justizvollzugsanstalt Wulkow.

Von MAZonline