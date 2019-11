Gransee

Wie die Pressestelle der Polizeiinspektion Oberhavel am Freitag mitteilte, ereignete sich am Donnerstag an einer Granseer Schule ein nicht alltäglicher Vorfall. Ein 15-jähriger Schüler führte während des Schulbesuchs einen Elektroschocker mit sich. Er zeigte und hantierte mit dem Gerät in der Pause vor anderen Schulkameraden. Wie der Schüler an den Elektroschocker kam ist bisher unklar. Der Elektroschocker wurde durch die Lehrerin abgenommen und an die Polizei übergeben. Vor Eintreffen der Polizei wurde der Beschuldigte bereits an seine Eltern übergeben. Verletzt wurde zum Glück niemand, die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Von MAzonline