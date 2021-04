Groß Kienitz

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag zu einem Brand im Priesterweg gerufen worden. Eine Papiertonne war dort in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Schuppen daneben und auf einen Carport über.Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an.

