Groß Schulzendorf

Ein Unbekannter stieg am Montagvormittag durch ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in Groß Schulzendorf ein. Beim Öffnen der Schränke kam die Hausbesitzerin dazu. Der Täter flüchtete, rannte zu einem schwarzen Pkw rannte und fuhr Richtung Blankendfelde davon. Hinweise bitte per Telefon unter 03371/60 00.

Von MAZonline