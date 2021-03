Großbeeren

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag im Großbeerener Ortsteil Birkholz eine Drogenfahrt gestoppt. Eine 51 Jahre alte Frau war im Zuge einer Verkehrskontrolle angehalten worden und hatte dabei ein derart auffälliges Verhalten an den Tag gelegt, dass die Beamten sie einem Schnelltest unterzogen. Der schlug auf synthetische Drogen an. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Fahrzeug der Frau und fanden weitere Drogen. Die 51-Jährige musste ihr Auto stehen lassen, sie muss mit einer Strafanzeige wegen Drogenbesitz rechnen.

Von MAZonline