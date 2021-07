Großziethen

Ein Mercedes-Lkw hat am Donnerstagnachmittag ein Kabelmast am Kreisverkehr an der Lichtenrader Chaussee gerammt. Der Schäden an Mast und Fahrzeug summierte sich auf etwa 5.000 Euro. Servicetechniker beseitigten die Gefährdung durch herabhängende Kabel. Zeitweilig wurde daher die Zufahrt zu einem Supermarkt gesperrt.

Von MAZonline