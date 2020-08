Großziethen

Polizeibeamte stoppten am Mittwochmorgen einen Fahrradfahrer (21) in der Karl-Marx-Straße, der „ Schlangenlinien“ und ohne Licht fuhr. Der Atemalkoholtest zeigte 2,2 Promille an. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zur Herkunft des Rades machte er widersprüchliche Angaben.

Von MAZonline