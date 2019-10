Gransee

Am Montagvormittag (14. Oktober) wurde bei der Polizei eine Schmiererei durch bisher unbekannte Täter an einem Garagenkomplex in der Straße des Friedens in Gransee gemeldet. Bei den aufgebrachten verfassungswidrigen Symbolen handelte es sich um zwei Hakenkreuze in den Größen 30x30 und 50x50 Zentimetern in den Farben weiß und silber. Die Hausverwaltung wurde durch die Polizei verständigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 100 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline