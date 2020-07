Halbe

Bei einer Geburtstagsfeier in der Schweriner Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Zwischenfall: Ein Anwohner (43) fühlte sich durch den Lärm gestört und sprach mit den feiernden Nachbarn. Eine verbale Auseinandersetzung mündete schließlich in ein Handgemenge zwischen mehreren Personen. Ein Mann (44) traf mit einem Schlagstock den Kopf des Anwohners. Er ging zu Boden. Währenddessen verließen Täter und weiteren Personen die Feier. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von MAZonline