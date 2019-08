Oberhavel

Wieder haben sich Unbekannte telefonisch bei Einwohnern des Kreises Oberhavel gemeldet und sich als Polizisten ausgegeben. Allein am Mittwochabend in der Zeit von 19.45 Uhr bis etwa 23 Uhr gingen bei sechs Leuten, unter anderem in Lehnitz, Oranienburg und Hennigsdorf, derartige Anrufe ein. Die unbekannten Anrufer gaben sich jeweils als Polizeibeamte aus und verwickelten die Leute in Gespräche. Unter der Behauptung, Sicherheitshinweise geben zu wollen, wurde versucht, die Besitz- und Vermögensverhältnisse der angerufenen Leute auskundschaften zu wollen.

Offensichtlich erwiesen sich jedoch alle angerufenen Personen als wachsam, ließen sich nicht ausspionieren und verständigten die Polizei. Zu einer Geldübergabe oder sonstigen vermögensrelevanten Schäden kam es nicht.

Von MAZonline