In Strausberg (Märkisch-Oderland) hat am Samstagabend ein Einkaufszentrum gebrannt. Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt gegen 20.30 Uhr in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute löschen einen Brand in einem Einkaufszentrum in Strausberg. Quelle: Christopher Harms/dpa

Möglicherweise sei das Gebäude einsturzgefährdet, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war in der Nacht mit 170 Leuten und 45 Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Flammen loderten meterhoch und dunkle Rauchsäulen stiegen auf. Sie waren noch aus vielen Kilometern Entfernung zu sehen. Am Morgen war das Feuer nach Polizeiangaben unter Kontrolle. Über die Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Nach ersten Ermittlungen war ein Reifenstapel einer Autowerkstatt in Flammen aufgegangen und der Brand breitete sich auf das angrenzende Einkaufszentrum aus, wie die Polizei mitteilte. Quelle: Christopher Harms/dpa

