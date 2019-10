Oranienburg

In Verantwortung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg (KMBD) wurde am Mittwoch um 12.30 Uhr im Oranienburger Ortsteil Germendorf eine russische Handgranate erfolgreich gesprengt. Dies teilte die Stadt Oranienburg am frühen Mittwochnachmittag mit.

Die Handgranate war bei einer Waldbegehung durch den KMBD gefunden worden, die Sprengstelle befand sich im Wald in Richtung Schwante nahe einer Kiesgrube. Die Sprengmaßnahme dauerte inklusive der Vor- und Nachbereitungen rund eine Stunde und fand zwischen 12 und 13 Uhr statt. Die Sprengung wurde durch einen Sprengmeister des KMBD ausgeführt. Der zuvor vom KMBD festgelegte Sperrkreis wurde durch Mitarbeiter der örtlichen Ordnungsbehörde gesichert.

