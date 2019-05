Zehdenick

Zwischen zwei Personengruppen ist es in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in der Marianne-Grunthal-Straße offensichtlich zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 0.05 Uhr meldeten sich Jugendliche bei der Polizei und gaben an, von Unbekannten beschimpft und tätlich angegriffen worden zu sein. Bei den Jugendlichen soll es sich nach Auskunft der Polizei um eine 17-Jährige und zwei 18-Jährige gehandelt haben. Die jungen Männer seien alkoholisiert gewesen und auch die 17-Jährige habe unter Einfluss von Alkohol gestanden. Das Trio gab gegenüber der Polizei zu Protokoll, dass sie von drei dunkelhäutigen Unbekannten beschimpft wurden. Anschließend soll diese handgreiflich geworden sein.

Als die Polizei eintraf, fehlte von den Angreifern, die im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gewesen sein sollen, jede Spur. Ein Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

Von MAZonline