Oranienburg

Im Rahmen einer Auseinandersetzung am Sonnabendnachmittag (4. Januar) gegen 17:20 Uhr in der Albert-Buchmann-Straße in Oranienburg schlug ein 13-Jähriger einem 12-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 12-Jährige erlitt dabei eine sichtbare Rötung im Gesicht. Die beiden Kinder wurden durch die Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline