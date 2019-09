Am 8. Februar 2019 fallen Schüsse in Werder/Havel. Thomas E. erschießt seinen Nachbarn mit einer Schrotflinte und flüchtet dann. Vor dem Landgericht Potsdam erzählen zwei Polizisten jetzt, wie sie den Abend erlebt haben. Es sind die beiden Polizisten, die Thomas E. am Ende festnehmen.