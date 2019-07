Nassenheide

Zwei derzeit noch unbekannte Personen sind in der Nacht von Montag zu Dienstag gegen 2.30 Uhr über die verschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg in Nassenheide eingedrungen. Durch die Geräusche, die die Täter machten, wurden die Bewohner wach und standen auf um nachzusehen, was die Geräusche verursacht hat. Im unteren Bereich des Hauses trafen die Einwohner auf die Einbrecher, die fluchtartig das Haus verließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Eindringlinge konnten 300 Euro Bargeld sowie mehrere Gutscheine erbeuten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline