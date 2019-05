Birkenwerder

Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Gemeinde Birkenwerder fest, dass über das Wochenende an einem Dienstfahrzeug Ford Ka, welcher am Rathaus in der Hauptstraße in Birkenwerder abgestellt stand, die Heckscheibe mit einem Stein eingeworfen wurde. Der Stein konnte im Fahrzeug aufgefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Von MAZonline