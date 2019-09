Oranienburg

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit sind am vergangenen Freitag in Oranienburg fünf Boote beschädigt worden. Ursache dafür ist nach Auskunft der Polizei die Tatsache, dass der Bootsführer eines Fahrgastschiffes offensichtlich zu schnell unterwegs war. Als der 65-Jährige, der auf der Havel-Oder-Wasserstraße in Richtung der Lehnitzschleuse fuhr, das Wassersportzentrum in Oranienburg passierte, wurden fünf Boote im Sportboothafen von der starken Heckwelle erfasst und in Bewegung versetzt. Dabei wurden die Boote beschädigt Zur Höhe des Sachschadens konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Von MAZonline