Hennigsdorf

Nicht auf einen Enkeltrick herein fiel am Dienstagnachmittag (21. Mai) eine 82-jährige Hennigsdorferin. Gegen 13.50 Uhr meldete sich bei der Seniorin ein bislang unbekannter Mann telefonisch und stellte sich der Frau als Polizeibeamter des Reviers Hennigsdorf vor. Er berichtete ihr von einer rumänischen Diebesband in der Umgebung, um in diesem Zusammenhang Wertgegenstände in der Wohnung der 82-Jährigen zu erfragen.

Ähnliche Vorfälle auch aus dem Havelland gemeldet

Diese erkannte den Betrugsversuch und gab dem Anrufer keinerlei Informationen zu ihren persönlichen Besitztümern preis. Der Mann beendete daraufhin das Telefonat und legte auf. Die 82-Jährige informierte anschließend die Polizei über den betrügerischen Anruf. Wie die Polizeidirektion Nord mitteilte, gab es in diesem Zusammenhang ähnliche Vorfälle und Betrugsanrufe im Raum Havelland. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug - Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. - Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. - Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. - Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. – Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! – Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. – Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

Von MAZonline