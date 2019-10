Hennigsdorf

Ein 79-jähriger Radfahrer stürzte am Donnerstag (17. Oktober) gegen 8.45 Uhr in der Hennigsdorfer Karl-Liebknecht-Straße. Ein Hund war ihm aus Richtung der Straße Am Eichenhain vor das Fahrrad gelaufen. Bei dem Versuch dem Tier auszuweichen kam es zum Sturz des Radlers. Er setzte seine Fahrt nach Hause im Anschluss fort und bemerkte dort, dass er sich offensichtlich verletzt hatte und alarmierte die Rettung.

Der 79-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte konnte der Hundehalter mittlerweile ausfindig gemacht werden. Es handelt sich ebenfalls um einen 79-Jährigen, gegen den die Polizei jetzt von Amtswegen wegen eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden ermittelt.

Von MAZonline