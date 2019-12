Hennigsdorf

Ein Hennigsdorfer Bürger befand sich am Sonntagnachmittag (1. Dezember) gegen 14.50 in den Vorbereitungen für die Sperrmüllabholung am Folgetag. Während er die Gegenstände zusammensuchte und vor sein Grundstück trug, entwendeten vermutlich die zwei Insassen eines hinzugekommenen weißen Transporters seinen dort kurz abgelegten Akkuschrauber.

Er hatten diesen nur kurz draußen abgestellt, um noch weitere Gegenstände von seinem Grundstück zu holen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 230 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls auf.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline