Hohen Neuendorf

Während der Busfahrer eines Schienersatzverkehr-Fahrzeugs am Montag (12. August) gegen 12.40 Uhr eine kurze Raucherpause in der Wilhelm-Külz-Straße/Ecke Mittelstraße in Hohen Neuendorf einlegte, entwendete ein jugendlicher Fahrgast aus dem Rucksack des Mannes dessen Geldbörse.

Als der Busfahrer den Dieb dabei erwischte, warf dieser den Rucksack in Richtung des Mannes und rannte aus dem Bus in die Schönfließer Straße in Richtung Bergfelde davon.

Eine Absuche der Umgebung durch sofort informierte Polizeibeamte verlief erfolglos. Auffällig bei dem geflüchteten Jugendlichen seien eine schwarze Jacke mit roten Absetzungen, eine Brille sowie große weiße Kopfhörer gewesen, teilte die Polizei mit.

Von MAZonline