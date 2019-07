Hohen Neuendorf

Ein Anwohner der Hubertusstraße in Hohen Neuendorf meldete am Freitagnachmittag (12. Juli) seinen dementen 88-jährigen Vater bei der Polizei als vermisst und gab an, dass dieser gegen 14.30 Uhr unbemerkt seine Wohnanschrift verlassen hat.

Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche Vermisstensuche im Stadt- und Waldgebiet in Hohen Neuendorf ein, wobei auch Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel Berlin eingesetzt wurden und auch der Bahnverkehr am Abend zeitweise eingestellt wurde.

Nach einem Zeugenhinweis konnte der 88-Jährige schließlich gegen 22.40 Uhr am S-Bahnhof Bergfelde angetroffen und zu Hause seinen Familienangehörigen übergeben werden.

Von MAZonline