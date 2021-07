Hohenbrück

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagabend zum Campingplatz am See zwischen Hohenbrück und Neu Schadow gerufen: Dort stand ein BMW in Flammen. Der Brand war bereits während der Fahrt nach einem technischen Defekt ausgebrochen. Fahrerin und Beifahrerin erlitten einen Schock. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen vor.

Von MAZonline