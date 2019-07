Dreieck Havelland/A10

Erheblichen Sachschaden richtete ein Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Hamburg nahe des Dreiecks Havelland auf dem westlichen Berliner Ring am Sonntagnachmittag an. Eine 37-jährige Fahrerin eines VW Golf hatte auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen müssen.

Dies bemerkte eine nachfolgende 69-jährige Seat-Fahrerin offenbar zu spät, so dass es zu einer Kollision gab und sie auf den VW Golf auffuhr. Dabei wurde ein vierjähriges Kind, welches im Pkw Seat mitfuhr, leicht verletzt. Nach einer ambulanten Behandlung von Rettungskräften konnte das Kind noch vor Ort wieder entlassen werden. Auch eine Beifahrerin im VW Golf wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, dessen Fahrerin wollte später eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen und abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline