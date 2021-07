Horstfelde

Unbekannte Täter zerschnitten am Sonntag erst den Zaun einer gewerblichen Einrichtung in der Schünower Straße in Horstfelde. Auf dem Gelände versuchten die Diebe dann, einen Bürocontainer aufzuhebeln. Das misslang. Es entstand ein Schaden von 100 Euro. Polizisten sicherten Spuren.

Von MAZonline