Rathenow

Ein Streit zwischen zwei Männern in der Mittelstraße ist am frühen Sonntagmorgen eskaliert. Zuerst hatten sich ein 38-Jähriger und ein 19-Jähriger in einer Disko beleidigt. Draußen kam es zu einer Rangelei.

Ein 42-Jähriger wollte die Streithähne trennen. Daraufhin riss der 19-Jährige einen Abfallbehälter aus seiner Verankerung und warf diesen gegen den geparkten Pkw des 42-Jährigen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung der drei Männer, bei der der 19-Jährige leicht verletzt wurde.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte und bedrohte der 19-Jährige die Polizisten, woraufhin er kurz fixiert werden musste und sich anschließend auch beruhigte. Die Beamten wurden nicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass alle drei Männer alkoholisiert waren. Gegen den 19-Jährigen wurden zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung sowie eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZ