Fürstenberg

Unbekannte sind in der Nacht von Montag zu Dienstag in eine Apotheke in der Brandenburger Straße in Fürstenberg eingestiegen. Nach Auskunft der Polizei wurde eine unbekannte Menge Geld entwendet. Außerdem beschädigten die Eindringlinge eine Tür, was zu einem Schaden in Höhe von 50 Euro führte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline