Zehdenick

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde am Sonntagnachmittag (3. November) gegen 16.20 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass Am Markt eine männliche Person in einen Mazda stieg und in Schlangenlinien über die Berliner Straße fortfuhr.

Die Polizisten suchten den Fahrer auf und trafen ihn an seiner Wohnanschrift an. Er stritt ab, den Mazda gefahren zu sein obwohl die Motorhaube noch warm war und die Personenbeschreibung des Mitteilenden übereinstimmte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,59 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Der Mann, welcher der Polizei hinreichend auch wegen ähnlicher Straftaten bekannt ist, wurde zur Polizeiwache mitgenommen und eine Blutprobe veranlasst. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam behalten.

Von MAZonline