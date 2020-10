Potsdam

Der Fahrer eines Sattelzuges ist am Montagmorgen auf der Autobahn 10 zwischen Berlin-Spandau und Potsdam-Nord von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam gebracht worden. Der ukrainische Staatsbürger war auf der Autobahn in Schlangenlinien gefahren und hatte schließlich einen Leitpfosten umgefahren und eine Baustellenbegrenzung gerammt.

Die Autobahnpolizei verfolgte den 26-jährigen Lkw-Fahrer, der sich anfangs weigerte, anzuhalten. Auch einen Alkoholtest verweigerte er zunächst. Ein Bluttest bestätigte allerdings schließlich den Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass seine Papiere gefälscht waren.

Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Er wurde zur Ausnüchterung mitgenommen. Die Höhe des Schadens, den er angerichtet hatte, wird auf 4000 Euro geschätzt.

