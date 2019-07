Zu einem Großeinsatz wurde die Premnitzer Feuerwehr in der Nach zu Samstag auf das Industriegelände zu einem Betrieb gerufen. Zunächst hieß der Alarmierungsbefehl „Brand Gebäude groß“. So schlimm, das stellte sich schnell heraus, war es nicht. Trotzdem dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden.