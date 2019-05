Mühlenbeck

Für einen schweren Verkehrsunfall verantwortlich ist ein 25-jähriger Fahrer eines in Dänemark zugelassenen PKW der Marke Opel. Am Mittwochabend gegen 23.10 Uhr war er auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) im dortigen Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow gefahren. In dem Arbeitsstellenbereich mit verengten Fahrstreifen überholte er ein deutsches Sattelkraftfahrzeug. Bei diesem Überholmanöver kam der Pkw zu weit nach rechts, kollidierte seitlich mit dem Sattelkraftfahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Verkehrsteiler, welcher dadurch auf einer Länge von zehn Metern circa 50 Zentimeter in den Gegenfahrstreifen verschoben wurde. Aufgrund dieses Ereignisses und des Zurechtrückens des verschobenen Verkehrsteilers kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen. Das unfallverursachende Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro beziffert.

Von MAZonline