Hennigsdorf

Am Dienstagmittag (19. November) gegen 11.25 Uhr entwendeten zwei bisher unbekannte Männer aus einem Mobilfunkgeschäft in der Hennigsdorfer Havelpassage zwei Iphones 11 Pro und flüchteten zu Fuß in Richtung Stauffenbergstraße / Waldrand. Die Täter hatten die Smartphones aus der Verankerung gerissen und mitsamt Diebstahlsicherung mitgenommen. Der Wert der Iphones beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2570 Euro. Eine erste Suche nach den Geflüchteten verlief erfolglos, jedoch konnten in einem Gebüsch in der Stauffenbergstraße zwei Halterungen mit Kabeln der Diebstahlsicherung aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline