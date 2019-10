Hohen Neuendorf

Ein italienisches Ehepaar wurde am Freitag gegen 3 Uhr auf dem Rastplatz Stol-per Heide offenbar Opfer eines Trickdiebstahls. Das Paar war mit einem VW T6 auf das Gelände gefahren und hatte sich darin zur Ruhe gelegt. Dann klopfte es plötzlich an der Fahrzeugtür und ein unbekannter Mann sprach die Beiden in englischer und italienischer Sprache an. Er gab an, einen Schaden an dem VW entdeckt zu haben und lockte das italienische Paar so aus dem Wagen. Der Unbekannte nutzte den Moment und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse mit Bargeld, Ausweisen sowie Bank- und Kreditkarten. Danach flüchtete der Mann. Dem Paar entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Von MAZonline