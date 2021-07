Jüterbog

Bei einer Personenkontrolle in der Nacht zum Freitag hielten Beamte einen Radler (38) in der Brückenstraße in Jüterbog an. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrrad nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Bei dem Mann wurden zudem Drogen und ein Führerschein gefunden, der nicht auf seinen Namen ausgestellt war.

Von MAZonline