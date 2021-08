Jüterbog

Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Zinnaer Straße eine brennbare Flüssigkeit im Eingangsbereich der Geschäftsstelle der Wohnungsbaugesellschaft verschüttet und angezündet. Das Feuer erlosch dann wohl von allein, so die Polizei. Es entstand Sachschaden an der Eingangstür und der Außenfassade in Höhe von rund 1.000 Euro.

Von MAZonline