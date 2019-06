Ein Radler flüchtete am Sonntagmorgen am Rathausmarkt in Kleinmachnow vor der Polizei. Wenig später wurde der Mann gefasst. Der 26-Jährige war allerdings nur noch zu Fuß unterwegs. In der Nähe fanden die Beamten das Rad im Gebüsch. Der Mann leugnete, Rad gefahren zu sein.