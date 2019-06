Oranienburg

Ein Zeuge beobachtete am vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr zwei Jungen beim Verlassen eines Hauses in der Berliner Straße in Oranienburg. Da er die beiden Jugendliche in Verdacht hatte, dort Leergut entwendet zu haben, informierte er die Polizei und hielt sie bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Computer , Handys, Lampen und Alkohol geklaut

Nach ersten Erkenntnissen waren die 12 und 13 Jahre alten Jungen in ein Büro in dem Haus eingebrochen und hatten dort Computer, Handys, Lampen und alkoholische Getränke entwendet. Vor Ort trafen die Beamten fünf weitere Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren an, die offenbar als Mittäter gehandelt hatten. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht und die Beteiligten wurden vernommen. Im Anschluss wurden sie an die Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline