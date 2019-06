Hennigsdorf

Eine 32-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mitsubishi übersah am Sonnabend gegen 11.45 Uhr einen fünfjährigen Radfahrer, als dieser aus einem verkehrsberuhigten Bereich, welcher in die Rigaer Straße mündet, ausfuhr. Der Pkw der Frau touchierte das Fahrrad des Kindes leicht, wodurch es stürzte und Abschürfungen erlitt. Nach ambulanter Behandlung vom Rettungsdienst konnte das Kind noch vor Ort an die Mutter übergeben werden.

Von MAZonline