Heidesee

Weil ein Kajütboot angeblich am Samstagabend zu dicht an seiner Angelstelle und an den ausgelegten Angeln vorbeifuhr, schoss ein 37-Jähriger gegen 17.45 Uhr auf dem Bindower Fließ in Heidesee aus Verärgerung mit einer Pistolenarmbrust – einer kleineren Armbrust ohne Schaft – dem Boot hinterher.

Er traf das Kajütboot, dort blieb der Bolzen stecken. Der Mann wurde an der Angelstelle angetroffen, die Pistolenarmbrust, mehrere Bolzen sowie ein Einhandmesser sichergestellt. Es erfolgte eine Mitteilung an die zuständige Waffenbehörde. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline