Oranienburg

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend gegen 20.15 Uhr am Bahnhof Oranienburg gekommen. Ein 58-jähriger stark alkoholisierter Mann wollte am dortigen Kiosk von einem ebenfalls alkoholisierten 44-jährigen Mann ein Getränk spendiert bekommen. Dieser lehnte das ab, bis die erst verbale Auseinandersetzung in eine Schubserei überging, der 44-Jährige einige Treppenstufen herunterfiel und sich dabei leicht verletzte.

Während der Anzeigenaufnahme zu dieser Körperverletzung äußerte ein vom Sachverhalt völlig unabhängiger 73-jähriger Mann fremdenfeindliche Rufe. Auch in diesem Fall wurde eine Anzeige aufgenommen.

Von MAZonline