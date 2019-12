Hohen Neuendorf

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr überquerte ein 10-jähriger Junge die Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf in Richtung Bahnhof. Offenbar achtete er dabei nicht ausreichend auf den fließenden Verkehr. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin mitteilte, konnte eine 45-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Hyundai ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Jungen.

Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen kein Schaden.

Von MAZonline