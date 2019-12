Hohen Neuendorf

Am Donnerstag (12. Dezember) gegen 9.30 Uhr brachen vier Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren in ein leerstehendes Gebäude in der Straße An den Rotpfuhlen ein. Die Kinder wohnen in einer Betreuungseinrichtung und gaben ihrem Betreuer gegenüber zu, dass sie die Schule geschwänzt haben und in das Gebäude eingebrochen sind. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Von MAZonline