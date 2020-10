Kleinmachnow/Potsdam

In Kleinmachnow und Potsdam wurden in den vergangenen Tagen mehrfach Kinder von Unbekannten angesprochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab es mindestens drei Fälle.

Am Freitagnachmittag wurden in der Straße „Am Weinberg“ in Kleinmachnow ein neunjähriges Mädchen von einem Mann aus einem weißen Kleintransporter heraus danach gefragt, wo es wohne. Der Unbekannte bot dem Mädchen an, es nachhause zu fahren. Der Mann mittleren Alters trug ein Basecap mit der Aufschrift „ Adidas“, eine Sonnenbrille und einen Einwegmundschutz. Im Wagen befand sich ein Schäferhund.

Anzeige

Am Sonnabend wurde der Polizei ein ähnlicher Vorfall gegen 11.30 Uhr in der Straße „An der Stammbahn“/Ecke „Wendemarken“ in Kleinmachnow gemeldet. Dort wurde ein sechsjähriger Junge ebenfalls aus einen weißen Transporter heraus gefragt, ob er nicht einsteigen wolle. Der Mann habe kurze schwarze Haare gehabt und einen Dreitagebart getragen.

Am selben Tag wurden gegen 16 Uhr im Humboldtring in Potsdam spielende Kinder von einem Mann angesprochen. Zwei Mädchen wurden nach ihrem Namen gefragt. Der Fremde trug eine weiße Mütze.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 0331/55080 gegeben werden. Die Polizei rät Eltern, ihren Kinder beizubringen, dass sie mit Fremden nicht mitgehen und von ihnen auch keine Geschenke annehmen sollen. Die Kinder sollten dabei aber nicht verängstigt werden.

Von MAZonline