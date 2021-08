Klausdorf

Zunächst soll es am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Klausdorf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen sein. Eine 28-Jährige Frau, die eine Veranstaltung mit einer der beiden Kontrahentinnen besucht hatte, konnte den Streit zunächst schlichten. Später soll die andere Frau der 28-Jährigen unvermittelt in den Bauch getreten haben. Sie wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline