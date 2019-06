Zehdenick

Durch bisher unbekannte Personen wurde versucht, an einem Supermarkt in der Falkenthaler Chaussee in Zehdenick ein Außengerät einer Klimaanlage, welche an der Rückseite der Filiale in Höhe von rund 1,70 Metern befestigt ist, funktionsuntüchtig zu machen.

Wartungsfirma findet Schaden

Durch eine herbeigerufene Wartungsfirma für die Klimaanlage wurde bei der Prüfung des Gerätes festgestellt, dass man versucht hatte, durch Aufbohren des Kühlkreislaufes die Anlage zu beschädigen. Seit den letzten Pfingstfeiertagen funktioniere die Kühlanlage ungefähr nicht mehr einwandfrei. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

