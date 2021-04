Königs Wusterhausen

Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch in der Maxim-Gorki-Straße aus einer Gruppe heraus angegriffen. Um an sein Rad zu kommen, hatten ihn die Täter geschlagen und dabei so verletzt, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Bei der umgehenden Fahndung wurde ein Tatverdächtiger (17) in einem Bus gefasst. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline