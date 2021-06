Königs Wusterhausen

Polizeibeamte hielten am Dienstagabend einen Fahrradfahrer in der Cottbuser Straße an, der offensichtlich im Vollrausch auf Tour war. Der Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen lag bei 3,03 Promille. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise musste der Mann daher eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline