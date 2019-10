Kremmen

Am Montagnachmittag (14. Oktober) gegen 17.40 ereignete sich auf der Hohenbrucher Dorfstraße in Hohenbruch ( Kremmen) ein Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße mit seinem Pkw Skoda. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte verlor der Mann in einer engen Kurve aufgrund offenbar überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass er von der Straße abkam und sich im angrenzenden Straßengraben überschlug. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Ein erster Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,29 Promille beim Fahrzeugführer. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Mann bleibt unverletzt

Neben den Beamten der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Mann überstand den Unfall unverletzt. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Von MAZonline